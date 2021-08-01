يسبب فقد السمع وغرغينا الأطراف.. خبير لقاحات يحذر: متحور «دلتا» الخطر القادم

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قال الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى وخبير الأمصال واللقاحات، أن متحور «دلتا» «B.1.617.2» لفيروس كورونا هو الخطر القادم.

وأضاف محمدي، لـ«المصري اليوم»، أن أول اكتشاف له كان في الهند وينتشر الآن في أكثر من 80 دولة، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن «دلتا» في طريقه أن يصبح السلالة السائدة في العالم الخريف القادم.

وتابع: «ينتقل بمعدلات انتشار كبيره تقترب من ضعف قدرة المتغيرات الأخرى على الانتشار، وبما يقترب من 8 أضعاف قدرة الفيروس الأصلي على نقل العدوى، ويتوقع أن يصيب الشخص المصاب بمتغير دلتا من 5 إلى 7 أشخاص آخرين».

وأشار محمدي، إلى أن بريطانيا هي أكثر الدول تأثرا بهذا المتغير إذ تبلغ الإصابات بها أكثر من 80% من الحالات المسجلة، وفي الولايات المتحدة زادت نسبة الإصابة بمتحور دلتا من 1% من الإصابات في مايو الماضي إلى أكثر من 80% من الإصابات حاليا، وينتقل متغير دلتا أكثر بين الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح ويزيد انتشاره في المناطق والمجتمعات ذات التغطية التطعيمية المنخفضة.

وأضاف أنه بالرغم من فاعلية معظم اللقاحات ضد سلالة «دلتا» إلا أن يمكنه إصابة بعض ممن تلقوا اللقاح، لذا ينصح بالاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة حتى بعد التطعيم.

وأوضح أن المتغير «دلتا» يحمل معه درجات من الخطورة تترواح بين القدرة الهائلة على الانتشار السريع بين البشر وأحداثه لأعراض جديدة وخطيرة منها فقد السمع أو غرغرينا الأطراف، وشدد على أن اللقاح هو الوسيلة الناجعة والفاعلة في سبيل مواجهة هذا الفيروس ومتغيراته حتى الآن.