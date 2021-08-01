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نيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى "معمم" موالٍ لإيران

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نيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى "معمم" موالٍ لإيران نيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى "معمم" موالٍ لإيران
المحكمة برأته قبل 4 أيام من جريمة قتل

نيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى


وجّهت نيجيريا اتهامات جديدة تتعلّق بالإرهاب إلى إبراهيم زكزكي رجل الدين الشيعي، بحسب ما أفاد ممثل الادعاء اليوم (الأحد)، في خطوة جاءت بعد أيام من تبرئته من جريمة قتل أمضى بسببها قرابة ست سنوات في الاعتقال.

وبين محامي الادعاء في حكومة ولاية كادونا داري بايرو أنّ تهم الإرهاب وُجّهت إلى "زكزكي" في محكمة أخرى قبل يومين من إطلاق سراحه.

وأضاف أن التهمتين تتعلقان بالإرهاب وجرائم الخيانة.

وأفرجت محكمة في مدينة كادونا شمال البلاد عن "زكزكي"، زعيم ما يسمى بـ"الحركة الإسلامية في نيجيريا" الموالية لإيران، وزوجته زينة الأربعاء الماضي، لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل جندي خلال اشتباكات دامية وقعت بين أتباعهما والجيش النيجيري في ديسمبر 2015.

ودعا "زكزكي" مراراً إلى ثورة على النمط الإيراني في نيجيريا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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