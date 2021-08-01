محافظ بورسعيد يستقبل رئيسى «الرعاية الصحية» الحالي والسابق

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، الدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية الصحية السابق ببورسعيد والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى ببورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم المحافظ التهنئة للدكتور عادل تعيلب لتوليه منصب مديرا عاما للاداره العامه لشؤون الافرع برئاسه الهيئه، كما قدم المحافظ التهنئة للدكتور مصطفى شعبان لتوليه منصب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشاد بمجهودات الدكتور عادل تعيلب خلال فترة توليه رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مؤكدا أن بصماته كانت واضحة خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإحداث طفرة طبية غير مسبوقة ببورسعيد، وتمنى اللواء عادل الغضبان، مزيد من التوفيق للدكتور عادل تعيلب في منصبه الجديد بالقاهرة، كما أكد على ثقته في مجهودات الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى لتحقيق مزيد من التقدم لفرع الهيئة ببورسعيد متنميا له دوام التوفيق.