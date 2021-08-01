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والد حسونه: ابني لعب باسم قطر لأن الاوليمبية ورفع الاثقال بيشتغلوا بالمجاملات

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والد حسونه: ابني لعب باسم قطر لأن الاوليمبية ورفع الاثقال بيشتغلوا بالمجاملات والد حسونه: ابني لعب باسم قطر لأن الاوليمبية ورفع الاثقال بيشتغلوا بالمجاملات

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أكد إبراهيم حسونة والد البطل الأوليمبي فارس حسونة، والذي يلعب تحت راية العلم القطري أنه سعيد بالميدالية الذهبية التي تم تحقيقها فط أولمبياد طوكيو في رفع الأثقال.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» تم إعداد فارس على المنافسة منذ 5 سنوات وتحدثت مع الاتحاد القطري أنه يستطيع المنافسة والحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد وتحقق هذا الأمر بفضل الله«.

وواصل«كان هناك تعهد مني بأن يتم إعداد فارس للحصول والمنافسة على الميدالية الذهبية في طوكيو وأنه إن لم يتمكن في تحقيق الميدالية كان سيتم عدم العمل للأولمبياد القادمة مرة آخرى».

وتابع«وافقت على لعب فارس بإسم قطر لأنه لم يتواصل معنا أي مسؤول مصري في اتحاد رفع الأثقال، ولأنه كان يتواجد معي من أجل دراستة فوافقت على الفور على طلب الاتحاد القطري وكنت أتولى تدريبة بشكل شخصي لأنني مدربة».

وأختتم«رحلت عن بسبب عدم حاجة المسئولين في رفع الاثقال واللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب لي والتواجد لانهم كانوا يقوموا بتعيين المدربين حسب المجاملات وليس الكفاءة وكنت أجلس في مصر ولم يتم الإستعانة بي بالرغم من أنني أخرجت لمصر العديد من الأبطال».

المصرى اليوم

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