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حصل هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في مرمى فيتا كلوب، على جائزة الأفضل خلال مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب التصويت الجماهيري.

ووجد هدف أفشة منافسه شرسة مع الجنوب أفريقي هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوبي أفريقي الذي أحرز كرة رائعة في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي في مرحلة دور المجموعات.

وقال الاتحاد الأفريقي على حساب موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أفضل هدف في دوري أبطال افريقيا موسم 2020-2021 بتصويت الجمهور هدف محمد مجدي أفشة في مرمى فيتا كلوب».

وقدم الأهلي مباريات رائعة خلال النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا وتمكن من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعدما تفوق على منافسه كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.