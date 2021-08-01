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سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» ()

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سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو) سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» ()

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قال الفنان سامح حسين إن والدته الراحلة كانت صاحبة تأثير بالغ في حياته، وكانت تعامله بـ«حنية شديدة»، لذلك كان يعتبرها بمثابة «امرأة خارقة».

وأضاف «حسين» خلال حلقة برنامج «راجل و2 ستات»، من تقديم هيدي كرم وشريهان أبوالحسن، على قناة ON، الأحد، أن والدته كانت تقوم بكل شيء على أكمل وجه، قائلًا: «كنت شايف أمي الله يرحمها ست خارقة في كل حاجة بتعملها، يعني بتشتغل وعندها شغل البيت وتربيتنا كل حاجة مظبوطة، وتعمل كل حاجة بنفسها متخليش حد فينا يعمل حاجة».

وتابع: «كانت على طول بتعملنا اللي احنا عاوزينه ولو في نص الليل، وسبحان الله رغم الدلع الكتير ده أنا مطلعتش بايظ بسبب حنيتها عليا، كمان أنا كنت ملتزم دراسيًا وفي كل حاجة، لذلك عمرها ما قالتلي لأ على حاجة اطلبها».

المصرى اليوم

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