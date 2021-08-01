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الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا

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الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا
الإدارة تنهي عقد كارول ميتس بالتراضي

الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكره الإعدادي بالنمسا بمواجهة مضيفه زالايغيرزيغي تورنا اغيليت المجري في المباراة الودية التي ستجمعهما مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب الفريق المجري، يأتي ذلك ضمن البرنامج الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه الفريق بمدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا من 7 يوليو حتى 3 أغسطس؛ تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ميدانيًّا أجرى الاتفاق تدريبه اليوم الأحد على فترتين؛ حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين المرونة وتقوية العضلات في صالة اللياقة البدنية من خلال 3 مجموعات، فيما اشتمل التدريب المسائي الذي شهد أجواء ممطرة على ملعب المعسكر أفيتا، وتمارين لياقية بالكرة، ثم قسم المدرب الوطني خالد العطوي اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ تحضيرًا لمواجهة يوم غدٍ الودية.


من جهة ثانية أنهت إدارة نادي الاتفاق ارتباطها مع المدافع الأستوني كارول ميتس بالتراضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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