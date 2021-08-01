الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة

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"عون" شدّد على أن الظروف لا تسمح بأي إخلال أمني

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "الأحد"، قيادة الجيش باتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين منها.

وشدّد "عون" على أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقًا لهذا الهدف؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

ولفت إلى أهمية تأمين القوات الأمنية لتنقل المواطنين على الطريق الدولية.

وعبّر الرئيس اللبناني عن أسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها منطقة خلدة بعد ظهر اليوم، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين، أثناء تشييع جنازة عنصر من ميليشيا حزب الله.