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مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن

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مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن
"خطاب" أشار إلى سرعة انتشار المتحور في العالم

مسؤول مصري يؤكد عدم رصد

أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في عادل خطاب اليوم الأحد أن مصر لم ترصد حتى الآن أية حالات مصابة بمتحور دلتا من ، لكن يتوقع ظهوره خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع انتشاره في الكثير من دول العالم.

وأشار في مؤتمر علمي، عُقد في قصر عابدين، إلى أن "دلتا" تفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

وبيّن "خطاب" أن معدل العدوى بسلالة "دلتا" التي ظهرت في الهند أعلى بأكثر من 50 في المئة من معدل العدوى بسلالة "ألفا" المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا.

وتوقع دائمًا أن تحدث تحورات للفيروسات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي تحور أكثر من مرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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