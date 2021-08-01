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استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

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استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن البعض لا يصدق الطفرة التي حدثت في علاج السكر من خلال جراحات التخلص من السكر بشكل تام، وهذا ناتج عن وجود تاريخ طويل من المعاناة من الأقارب بسبب مرض السكر.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن النوع الثاني من السكر يمثل 95% من إصابات السكر، وهذا النوع مرتبط إلى حد كبير بالسمنة، وعلاج السمنة يؤثر بشكل إيجابي إلى حد كبير على السكر.

ولفت إلى أن عملية تحويل المصغر تؤدي إلى التخلص من السكر بشكل تام، خلاف أنها تنعكس بشكل إيجابي على عمل البنكرياس، موضحًا أن عملية تحويل المصغر التي ترتبط بدرجة من الهزال وتناول الفيتامينات أصبحت لا تجرى الآن، والعملية الآن حدث بها طفرة كبيرة تخلص من كل الآثار السلبية لهذه العملية.

المصرى اليوم

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