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مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

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مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

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عثر مسعف بهيئة إسعاف الفيوم، الأحد، أثناء نقلة مصاب بحادث على الطريق، على مبلغ مالى يقدر بحوالى 64 ألف و87 جنيها، وكروت شحن بقيمة 11 ألف 103 جنيها وأوراق خاصة بالمصاب و3 تليفونات محمولة.

تلقى مرفق إسعاف الفيوم، بلاغ بحادث على طريق القاهرة الفيوم، أمام قرية رحيم، وعلى الفور توجه المسعف محمد سمير عبدالحميد بالسيارة ومحمود محمد على قائد سيارة الأسعاف رقم 1524 إلى مكان الحادث، وعقب وصولهما إلى المكان تبين حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ميكروباص .

وأثناء نقل المصاب عثر المسعف وقائد السيارة على مبلع مالى يقدر بحوالى 64 ألف و87 جنيها، وكروت شحن بقيمة 11 ألف 103 جنيها وأوراق خاصة بالمصاب و3 تليفونات محمولة، فقاما بأخد الأشياء وتم إيداعها في خزينة الأمانات في هيئة الإسعاف بالفيوم، وتم ردها إلى صاحبها عقب أستيفاقه بعد تلاقية العلاج اللزم.

المصرى اليوم

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