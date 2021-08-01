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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام الـ6 المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الوقت ترتفع فيه الحرارة بشكل ملحوظ، واوضح أن الصيف يتبقى فيه شهر ونصف فقط.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الموجة شديدة الحرارة تستمر- بحسب الخرائط- حتّى الأسبوع المُقبل؛ لتصل درجة الحرارة في الظل بالقاهرة إلى 42 درجة، ناصحًا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتخفيف الملابس.

وتابع: «الكثير من أنحاء العالم ترتفع فيه درجات الحرارة الآن مع ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح.. ومصر قد تصل درجة الحرارة المحسوسة بها إلى 44 درجة».

وقال إن فرص سقوط الأمطار هو وضع موجود في إثيوبيا ونتيجة ارتفاع الفاصل المداري بين مصر والسودان يتسبب في وجود سحب على البحر الأحمر وسقوط أمطار على أغلب الأنحاء، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ستستمر حتى الأحد المقبل.