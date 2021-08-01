أخبار عاجلة

بالأسماء.. أوائل طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية -
حدث طبيعي نادر في ألاسكا يشهد انفجار 3 براكين في الوقت نفسه -
فرح الديباني تحيي أول حفلات «أرتا مارسانا» الليلة بالعلمين -
«أخدناها تفك شوية».. ملك زاهر تدافع عن حضور شقيقتها لحفل بعد جنازة دلال عبدالعزيز -
انطلاق «شباب لايف والسيرك القومى» على مسرح ساحة الهناجر (صور) -
شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية -
جوني ديب يكشف تداعيات خلافاته مع زوجته السابقة: هوليوود قاطعتني -
سحر عبدالحميد تدخل العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة -
اتفاقية في مجال الحوكمة وتطوير القدرات البشرية بين جامعة أسوان والمعهد القومي للتنمية المستدامة -
شوبير يعلن حسم الأهلي 3 صفقات جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس ()

Print
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو) الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام الـ6 المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الوقت ترتفع فيه الحرارة بشكل ملحوظ، واوضح أن الصيف يتبقى فيه شهر ونصف فقط.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الموجة شديدة الحرارة تستمر- بحسب الخرائط- حتّى الأسبوع المُقبل؛ لتصل درجة الحرارة في الظل بالقاهرة إلى 42 درجة، ناصحًا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتخفيف الملابس.

وتابع: «الكثير من أنحاء العالم ترتفع فيه درجات الحرارة الآن مع ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح.. ومصر قد تصل درجة الحرارة المحسوسة بها إلى 44 درجة».

وقال إن فرص سقوط الأمطار هو وضع موجود في إثيوبيا ونتيجة ارتفاع الفاصل المداري بين والسودان يتسبب في وجود سحب على البحر الأحمر وسقوط أمطار على أغلب الأنحاء، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ستستمر حتى الأحد المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال