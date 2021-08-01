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رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 %

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رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 % رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 %

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حصلت الباحثة سمية مجدى سلامة مصطفى الألفى على درجة الماجستير في السياحة والفنادق من جامعة مدينة السادات بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف وكان عنوان البحث «دور التحول الرقمى في تحسين أداء شركات السياحة المصرية».

وتهدف الدراسة إلى دراسة أبعاد التحول الرقمي «البيئة التكنولوجية وإدارة الموارد البشرية الإلكترونية والإدارة الإلكترونية والاتصال التنظيمي الإلكتروني» ودورها في تحسين أداء شركات السياحة المصري

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من الدكتور حسنى العصار استاذ بقسم الدراسات السياحية ووكيل كلية السياحة والفنادق جامعة الاسكندرية «مناقشا» والدكتورة داليا محمد سليمان استاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان «مناقشا»، والدكتورة عزة ماهر خليل استاذ ورئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات «مشرفا ومناقشا» والدكتور محمود رمضان العزب استاذ ورئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات «مشرفا ومناقشا».

وتوصلت الدراسة إلى أن التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التقنيات الرقمية أدى إلى تغيير جذري في ممارسة الأعمال الإدارية داخل الشركات السياحية، كما توصلت إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التحول الرقمي وتحسين أداء شركات السياحة المصرية وأن أبعاد التحول الرقمى تؤثر في تحسين آداء شركات السياحة المصرية بنسبة54.7%.

كما كشفت الدراسة عن أن هناك علاقة ارتباط قوية بين تطبيق الرقمنة في شركات السياحة المصرية ومستوى تحسين أداء هذه الشركات وتشير نتائج الدراسة إلى أن البيئة التكنولوجية لشركات السياحة لها أثر كبير في الأهداف المالية لها مما يعني أن توفر البيئة التكنولوجية في الشركات السياحية يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المالية من هذه الشركات والتي تتمثل في نمو مبيعاتها وتحقيق أكبر ربح ممكن فضلاً عن تحقيق عائد على الاستثمار.

وأوصت الدراسة بضرورة قيام شركات السياحة بوضع استراتيجية واضحة ومحددة وفعالة لنشرالثقافة الرقمية في الشركات السياحية الرسمية في لتحقيق أهداف الشركة وتحسين مستوي الأداء على أن تتوافر في تلك الإستراتيجيات عنصر المرونة حتي يسهل تعديلها.

المصرى اليوم

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