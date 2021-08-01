محافظ القاهرة: السيطرة على حريق عزبة خير الله دون خسائر في الأرواح

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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب بمنطقة عزبة خيرالله أمام نادى طلائع الفرسان بحي مصر القديمة ،دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتجرى حاليًا عمليات التبريد.

جاء ذلك خلال تفقده موقع الحريق، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بوجود حريق بمنطقة عزبة خير الله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق الذي بدأ بنشوب النيران بهيش بقطعة أرض فضاء وامتد إلى 6 عقارات سويسي (مكونة من دور أرضى طوب أبيض وسقف خشبي) وقطعة أرض مسورة بها أخشاب قديمة، كما طال الحريق واجهة المعهد الدينى الازهري وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.