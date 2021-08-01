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يحل مطرب المهرجانات عمر كمال، مساء الأحد، على برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد».

ونشر الإعلامي نزار الفارس برومو حلقته مع مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، وتتضمن تصريحات جريئة لـ«كمال»، حيث أبدى رأيه في الفنان محمد رمضان بوصف نفسه «نمبر 1»، قائلًا: «مفيش نمبر وان في مصر، وهو يقول براحته لكن هو لايستحق هذا اللقب«، لافتاً إلى أن»شيرين هي نجمة مصر الأولى«، في إشارة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب.

وتحدث «كمال» عن أغنيته مع الفنانة سمية الخشاب، التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن «الفنانة هي السبب في ذلك لأنها تكاسلت في الدعاية للأغنية».

كما رفض عمر كمال قيام نزار بالاتصال بمطرب المهرجانات حمو بيكا مثلما فعل مع والدته، كما فضل عدم الحديث عن المطرب الشعبي سعد الصغير.