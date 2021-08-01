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الكاظمي يؤكد: لا قوات أمريكية بالعراق نهاية العام

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الكاظمي يؤكد: لا قوات أمريكية بالعراق نهاية العام الكاظمي يؤكد: لا قوات أمريكية بالعراق نهاية العام

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك وجود للقوات الأمريكية في العراق نهائيا في نهاية العام الحالي، وفق ما أفاد بيان عن مكتبه.

وأفاد المكتب الإعلامي للكاظمي بأنه اجتمع بالرئيس العراقي برهم صالح وعدد من رؤساء القوى والأحزاب، حيث أكدوا التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية.

وكان الكاظمي قد قال يوم الخميس، إن زيارته للولايات المتحدة تكللت بـ»إرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة» في مختلف المجالات.

ووصف الكاظمي الزيارة بأنها «تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، وأهمها الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والطاقة والبيئة والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء»، حسب ما نقله عنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

المصرى اليوم

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