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استشاري نفسي يكشف أسباب الخلافات الزوجية وطرق تفاديها

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استشاري نفسي يكشف أسباب الخلافات الزوجية وطرق تفاديها استشاري نفسي يكشف أسباب الخلافات الزوجية وطرق تفاديها

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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، إن ارتفاع حرارة الجو يكون له سبب في هياج الشخص، ومن الممكن أن تتسبب في مشكلات بين الزوجين، مشيرًا إلى أن التدخلات الأسرية تتسبب أيضًا في مشكلات زوجية، خاصة وأن التدخلات الأسرية تتسبب في مشكلات زوجية، ولذلك نطالب الأسر بترك الزوجين، وعدم التدخل.

وأضاف «فرويز»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن السبب وراء ظهور تلك المشاكل هو دخول ثقافات غريبة لمجتمع دائمًا وأبدًا حين تدخل الثقافات الغريبة على أحد المجتمعات، لا بد من ظهور بعض الاضطرابات على أفراده، لأنه غالبًا ما نستخلص الشيء الأسوأ من أي ثقافة دخيلة، مما يؤدي إلى فقدان الهوية.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أننا نمر حاليًا بما يسمى مرحلة المسخ الثقافي، وما يحدث الآن من هو إشارات، موضحًا أنه إذا أهملنا الوضع الثقافي والهوية سوف يتفاقم الأمر للأسوأ، لافتًا إلى أن البعض لا يفهم معنى الزواج، وأن الزواج مبني على المودة والرحمة والبعض لا يفهم ذلك«.

المصرى اليوم

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