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والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة لحالتها

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والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة لحالتها

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قال والد الطفلة الفلسطينية «بيان محمود الدبس»، إن طفلته بيان أصيبت بمرض جلدي نادر بعد سنة من ولادتها، ولم يستطع أي طبيب في غزة تشخيص حالتها، معقبا: «لها 7 سنوات مصابة به».

وأضاف «محمود الدبس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل من غزة، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة “الحدث اليوم«، أن ابنته عمرها 7 سنوات ونصف، وبعد عام من ولادتها أصيبت بمرض جلدي، ولم يتمكن أي طبيب داخل قطاع غزة من تشخيصها.

وتابع: «عملت استغاثة عبر السوشيال ميديا للرئيس عبدالفتاح ، فاستجاب، وربنا يجازيه عنا خير الجزاء»، مشيرًا إلى أن البعض شخص الحالة بأنها إكزيما والبعض قال صدفية، والبعض حساسية موسمية، وحتى الآن لم يتم تشخيصها، وقمنا بمناشدة عاجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل معانا أخ من جاء إلى المنزل أبلغنا بشكل مباشر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تكفل بعلاجها داخل جمهورية مصر بكامل التكاليف والعلاج«.

ووجه والد الطفلة الفلسطينية «بيان»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لعلاج ابنته داخل مصر والتكفل بمصاريف علاجها، قائلًا: «اسأل الله أن يجزي الرئيس السيسي عنا خير الجزاء»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري شعب عظيم برئيسه وشعبه وقيادته الحكيمة، شعب شهم وجدع نشهد له بكل الحب والاحترام والتقدير«.

وكانت عائلة الطفلة بيان محمود، نشرت مناشدة لعلاجها، قالت فيها «الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية بيان من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها، من يستطيع استقبالها من أفراد أو مؤسسات التواصل بشكل مباشر مع والدها».

المصرى اليوم

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