متحدث المالية يكشف عن المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب والمتحدث باسم وزارة المالية، إنه تُعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.



وأضاف “محروس”، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه على الجهات التي تُنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.

وأشار مستشار مصلحة الضرائب والمتحدث باسم وزارة المالية، إلى أنه صدر القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتضمن هذا القانون تعديلات لبعض أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح في ضوء التحول الرقمي؛ وتشمل هذه التعديلات أن وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح يتحدد بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.