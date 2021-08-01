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يحل مطرب المهرجانات عمرو كمال، ضيفا ببرنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر قناة الرشيد العراقية يوم الجمعة المقبل.

ونشر نزار الفارس، برومو من حلقة عمر كمال عبر «انستجرام»، قائلا: «اتصال بوالدة الفنان عمر كمال على الهواء- هل فعلاً توجد علاقة حب بين حسن شاكوش ومي حلمي؟- عمر كمال زعلان جدا من حمو بيكا- شيرين مطربة مصر الأولى وتصريحات نارية الجمعة.ز ضيفي الفنان عمر كمال».

كما سأل «نزار» والدة «عمر» من خلال مكالمة هاتفية أثناء البرنامج قائلا :«هل ترفضي غناء عمر بجانب الرقصات؟»، لترد والدة عمر كمال، قائلا:«ايوة لا أرغب».

ليرد عمر كمال على سؤال نزار وإجابة والدته قائلا: «أنا هقف امام ربنا لوحدي، وكل واحد هيشيل شيلته».

ويعتمد الاعلامي نزار الفارس من خلال برنامجه «مع الفارس» المذاع عبر القنوات العراقية على استضافة الفنانين، وطرح الأسئلة الجريئة والمحرجة على الضيوف.