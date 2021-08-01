أخبار عاجلة

بعد 12 يومًا من إجراء العملية.. "الربيعة": حالة الطفلة اليمنية "عائشة" مستقرة -
"سكني": 3 أشهر متوسط الحصول على الخيارات السكنية والتمويلية -
النائب العام يلتقي نظيره الكيني ويستعرض سبل تطوير العلاقات المشتركة -
هروب 3 طائرات عسكرية أفغانية على متنها 100عسكري إلى طاجيكستان -
المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان -
نتيجة الثانوية العامة علي اليوم السابع غدا -
لقاء خاص مع النجم حمادة هلال.. كواليس نجاح "أم أحمد" و"المداح" -
الأهلى يفاوض إنبى للتعاقد مع الحارس محمود جاد فى الموسم الجديد -
تدهورت حالته بعد إصابته بـ«كورونا».. وفاة الملحن محمد سعد صاحب «أخاصمك آه» -
«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» ()

Print
عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» (فيديو) عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

يحل مطرب المهرجانات عمرو كمال، ضيفا ببرنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر قناة الرشيد العراقية يوم الجمعة المقبل.

ونشر نزار الفارس، برومو من حلقة عمر كمال عبر «انستجرام»، قائلا: «اتصال بوالدة الفنان عمر كمال على الهواء- هل فعلاً توجد علاقة حب بين حسن شاكوش ومي حلمي؟- عمر كمال زعلان جدا من حمو بيكا- مطربة الأولى وتصريحات نارية الجمعة.ز ضيفي الفنان عمر كمال».

كما سأل «نزار» والدة «عمر» من خلال مكالمة هاتفية أثناء البرنامج قائلا :«هل ترفضي غناء عمر بجانب الرقصات؟»، لترد والدة عمر كمال، قائلا:«ايوة لا أرغب».

ليرد عمر كمال على سؤال نزار وإجابة والدته قائلا: «أنا هقف امام ربنا لوحدي، وكل واحد هيشيل شيلته».

ويعتمد الاعلامي نزار الفارس من خلال برنامجه «مع الفارس» المذاع عبر القنوات العراقية على استضافة الفنانين، وطرح الأسئلة الجريئة والمحرجة على الضيوف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر

«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر