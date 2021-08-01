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مصادر أمنية: مقتل 3 في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة جنوبي بيروت

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مصادر أمنية: مقتل 3 في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة جنوبي بيروت مصادر أمنية: مقتل 3 في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة جنوبي بيروت

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قال مصدر رفيع بجماعة حزب الله اللبنانية ومصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الأحد في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة جنوبي بيروت، بعد يوم من مقتل عضو بالجماعة.

وقتل الثلاثة رميًا بالرصاص في بلدة خلدة التي شهدت اندلاع طائفية على مدى فترة طويلة بين سكانها من الشيعة والسنة. وقال شهود إن عددًا آخر من المصابين نقلتهم سيارات مدنية للمستشفيات.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة المنار التليفزيونية التابعة لحزب الله إطلاق وابل من الرصاص على وفد من المعزين لدى وصولهم إلى منزل عضو حزب الله الذي قتل بالأمس.

وأبدى الساسة قلقهم من الواقعة التي ما زالت أبعادها تتكشف عاكسة التوتر في لبنان وسط مخاوف من تصاعد الأحداث وتحولها إلى كوارث في وقت يشهد فيه لبنان فراغا سياسيا.

وقال الرئيس ميشال عون إن الموقف الذي تمر به البلاد لا يتحمل وقوع أي أحداث أمنية قد تؤجج التوتر الطائفي.

وحث حزب الله المدعوم من إيران وأقوى فصيل مسلح في لبنان في بيان السلطات على ملاحقة القتلة قائلا «تعليقا على الحادث المؤسف والأليم الذي طال الشهيد المظلوم على شبلي في منطقة الجية والذي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة».

وأضاف البيان: «نهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، إضافة إلى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين».

المصرى اليوم

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