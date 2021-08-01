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تحدث النجم القطري صاحب ذهبية رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو فارس إبراهيم حسونة، والذي يحمل الجنسية المصرية، أنه سعيد بهذا الإنجاز ويعد للعرب أجمع وليس قطر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» «سعيد بتحقيق الميدالية الذهبية لقطر في رفع الأثقال وأن هذه الجائزة تمثل فخر كبير له وللعرب أجمع».

وأردف «أبحث عن تحقيق حلم آخر في الأولمبياد القادمة في فرنسا 2024 وتحقيق إنجاز كبير والميدالية الذهبية مرة آخرى».

وتابع«سمعت كثيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنني حصلت على مبالغ مالية كبيرة من المسئولين في قطر بعد تحقيق الميدالية الذهبية، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن».

وواصل«أثق في المسئوليين القطريين لأنهم دائما يدعمون الناجحين وأن المكافأة أمر طبيعي لما تم تحقيقة مؤخرا بتحقيق ذهبية رفع الأثقال».

وفي الختام تحدث الإعلامي سيد على مع البطل القطري حول ما إذا كان يوافق على تمثيل مصر مرة آخرى في المنافسات القادمة، ولم تكن هناك أي إجابة من اللاعب وبسبب جودة الإتصال من اليابان أنقطع الهاتف ولم يرد اللاعب على إجابة هذا السؤال.