إحالة مواطنين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالقليوبية إلى النيابة العامة (التفاصيل)

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أحال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، عددا من المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، والمهندسين معدي الرسومات الهندسية، بمركز قليوب، إلى النيابة العامة.

وقال محافظة القليوبية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن سبب الإحالة للنيابة تقديم مستندات ورسومات هندسية تفيد بوجود مباني قائمة في حين أن المنطقة ما زالت أرض فضاء خارج الحيز العمراني بنطاق مركز قليوب.

في سياق متصل، اجتمع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بمديري الإدارات الهندسية والتنظيم على مستوى المراكز والمدن، لمتابعة إنجاز العمل والرد على الاستفسارات الخاصة بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء ومنظومة إصدار التراخيص الجديدة.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة إجراء المعاينات بدقة ومطابقتها مع ما جاء في الإقرار المقدم من المواطن قبل السير في إجراءات البت للتحقق من صحة البيانات قبل إصدار نموذج 10 واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة التنسيق المستمر مع مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بهندسة شبرا فيما يخص منظومة إصدار التراخيص الجديدة، والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما يخص إصدار شهادات المطابقة لضبط منظومة العمران داخل المحافظة.