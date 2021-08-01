لقتلهم اثنين بسبب خلافات عائلية.. إحالة 8 متهمين بنجع حمادي إلى المفتي

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، الأحد، أوارق 8 متهمين إلى المفتي، لاتهامهم بقتل اثنين بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 30 يناير 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين «عادل أ أ»، وأبنائه معتز وأيمن وكرم، و«أحمد أ أ»، و«عادل خ م»، ونجله يحيىي، و«محمود م أ»، و«ربيع خ م»، و«هاني م. أ»، وشقيقه محمود، تهمة قتل المجني عليه، شحات محمد خلف الله، وشقيقه حمادة سبقا مع الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتلهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وأحالت القضية التي حملت رقم 1888 لسنة 2021، جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين من الأول للثامن بإحالة أوراقهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة أول سبتمبر المقبل للنطق بالحكم ونظر محاكمة باقي المتهمين.