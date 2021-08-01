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أرسنال يتعرض لضربة مزدوجة قبل بداية البريميرليج

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أرسنال يتعرض لضربة مزدوجة قبل بداية البريميرليج أرسنال يتعرض لضربة مزدوجة قبل بداية البريميرليج

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ألمح مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، بأن الثنائي توماس بارتي وجابرييل لاعبي الفريق الأول قد يغيبان عن بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

خرج بارتي من الشوط الأول خلال هزيمة أرسنال الودية 2-1 أمام تشيلسي على استاد الإمارات يوم الأحد، وانتهت المباراة بالنسبة للاعب الوسط الدولي الغاني بعد اصطدامه بحكيم زياش وروبن لوفتوس تشيك. وسيجري أرسنال يوم الاثنين فحصًا شاملًا لما بدا أنه إصابة في الكاحل، لكن أرتيتا يخشى الأسوأ.

«لقد تحدثت مع الطبيب [جاري أودريسكول] ،» قال أرتيتا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة. «سيخضع (بارتي) لفحص بالأشعة غدًا. في الوقت الحالي لا يبدو الأمر جيدًا لأنه كان يعاني من الألم ولا يمكنه الاستمرار. بالنسبة لتوماس، هذا أمر غير معتاد.»

وقالت مصادر مقربة من اللاعب- وفقًا لـشبكة سي بي إس سبورتس- إن بارتي يأمل ألا يكون غيابه طويلاً ولكن مع تبقي 12 يومًا حتى يبدأ الموسم الجديد في البريميرليج، يبدو أنه سيواجه سباقًا مع الزمن ليكون متاحًا. لكنه قد لا يكون اللاعب الوحيد المهم الغائب عن المباراة الإفتتاحية للموسم (ضد برينتفورد) يوم 13 من الشهر الجاري.

لم يشارك قلب الدفاع جابرييل في الفترة التحضيرية لما قبل الموسم بعد انسحابه من استعدادات البرازيل للأولمبياد بسبب الإصابة في الركبة.

قال أرتيتا لسي بي إس سبورتس: «لا نعرف [ما إذا كان سيكون متاحًا]. تعرض لإصابة عندما كان يستعد للأولمبياد مع البرازيل. في الوقت الحالي، لم يكن قادرًا على التدرب معنا. يبدو ذلك غير مرجح في الوقت الحالي [أن يلحق بمباراة برينتفورد]. آمل أن يتمكن من التعافي بسرعة.»

المصرى اليوم

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