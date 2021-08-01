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كاتب تونسي: الإجراءات التي قام بها قيس سعيد مُعد لها منذ فترة كبيرة

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كاتب تونسي: الإجراءات التي قام بها قيس سعيد مُعد لها منذ فترة كبيرة كاتب تونسي: الإجراءات التي قام بها قيس سعيد مُعد لها منذ فترة كبيرة

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قال الكاتب التونسي نزار مقني، إن الخطوة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد يبدو أنه يعدَ لها منذ مدَة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه خطوة منتظرة منذ زمن طويل نظرا للمعارك الوهمية السياسية الضيقة التي يشهدها مجلس نواب الشعب.

وأضاف «مقني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أننا مقدمون على سيناريوهات سودوية ستذهب نحو التقاتل في الشوارع، وهذا ما رأيناه أمام مبنى البرلمان بين أنصار قيس سعيد وأنصار النهضة.

وتابع: «الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي تعمل وتقدم مصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب ومعاركه الحقيقية، كالمعارك الصحية والسياسية الدستورية وتركيز بقية المؤسسات الدستورية، لتأتي هذه الخطوة مفاجأة للجميع، وطرحت في وقت كان فيه الائتلاف الحاكم يفكر في تغير الحالية نحو حكومة سياسية لتقسيم الكعكة، على حد وصفه».

المصرى اليوم

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