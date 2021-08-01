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وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

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من ضمنها الهلال والفيصلي والاتفاق

وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

كشفت وزارة الرياضة اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

ومن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصلت 6 أندية على شهادة الكفاءة المالية ( أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق ) حيث تبقت عشرة أندية لم تستوف حتى الآن الشروط المطلوبة.

ومن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين حصل 3 أندية فقط على شهادة الاستحقاق ( الدرعية، العدالة، القادسية ).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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