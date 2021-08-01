رعاية رمضان مقابل حوافز أفشة.. الأهلي يتقدم بمقترح مالي لـ«بيراميدز»

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فتح النادي الأهلي محادثات مع إدارة بيراميدز حول المبالغ المستحقة له كحوافز إضافية بخصوص صفقة انتقال لاعب الوسط محمد مجدي أفشة.

وعرض المارد الأحمر عقد مقاصة بين مقابل حق الأهلي في رعاية اللاعب رمضان صبحي والحوافز المستحقة لبيراميدز في حوافز محمد مجدي أفشة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اكد أحقية الأهلي في الحصول على مبلغ 108 ألف جنيه مصري مقابل رعاية لاعبه السابق رمضان صبحي فيما ينتظر بيراميدز 2 مليون جنيه من المارد الأحمر«حوافز أفشة».

وأرسلت إدارة الأهلي خطاباً إلى بيراميدز جاء نصه كالتالي:

«في إطار حرص النادي الأهلي الدائم على دعم وتقوية العلاقات الودية مع جميع الأندية المحلية والخارجية بما يحافظ على الأهداف المشتركة ويدعم أهداف كرة القدم النبيلة، وبالإشارة إلى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 13 يوليو 2021 والمتضمن أحقية الأهلي في الحصول على مقابل حق رعاية اللاعب رمضان صبحي عن كل قسط يتم سداده إلى صفوف ناديكم الموقر عن انتقال اللاعب من صفوف نادي هدرسفيلد تاون، وحيث أن النادي الأهلي كان وسيظل ملتزمًا بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية وفقًا للعقود المبرمة ومنها ما أشرتم إليه في خطابكم الوارد بتاريخ 17 يوليو 2021 من استحقاق ناديكم في الحصول على مبلغ مليوني جنيه كحوافز إضافية نتيجة انتقال أفشة إلى صفوف الأهلي من بيراميدز في موسم 2019-2020، فإننا نقترح عليكم إجراء مقاصة بين إجمالي المبلغ المقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حق رعاية اللاعب رمضان صبحي ومبلغ الحوافز الإضافية الوارد في عقد أفشة، وإذ نقدر لكم حرصكم على تسوية المقاصة بين الناديين وفقا لما تقره اللوائح والعقود المبرمة».