20 % نتيجة فحص تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا

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اعتمد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، نتيجة فحص تظلمات الشهادة الإعدادية، بنسبة قبول 20% وتراوحت الدرجات للطلاب ما بين 1- 5 درجات في بعض المواد، وقد تم تعديل نتائج الطلاب المقبولين، وفقا للبوابة الإلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تقدم بطلبات تظلم أكثر من 6500 طلب من أولياء الأمور.

وقال الرشيدي إنه تم تشكيل لجنة لدراسة النزول بدرجات القبول بالثانوي العام والفني، بما لا يتجاوز 5 درجات، بالثانوي العام، ودرجتين للتعليم الفني بجميع مستوياته.