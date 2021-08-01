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رامي صبري يطرح أغنية «حالة اكتئاب» بمشاركة شقيقة الراحل ()

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طرح المطرب رامي صبري أغنية جديدة بعنوان «حالة اكتئاب» بمشاركة شقيقة الراحل كريم صبري والذي وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وعلق رامي صبري في بداية الأغنية قائلا: «هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة».

أغنية «حالة اكتئاب» من كلمات عبير الرزاز والحان الراحل كريم صبري وتوزيع عاطف الحلو.

وكتب رامي على صفحته بموقع «انستجرام»: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري.. دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي، وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها.. بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفي في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي.. في الجنة إن شاء الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا إنا ووالدتك ووالدك وإخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت.. ياريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله».

وتوفي شقيق المطرب رامي صبري، غرقا في بحيرة المريوطية، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأقيم العزاء في الشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء، منهم: «حكيم، ماجد المصري، مصطفى درويش، والمنتج وليد منصور، هاني رمزي، محمد عاطف الحلو، شذي، والملحنون محمد رحيم، ومصطفى جاد، وحسن الشافعي ومحمد عاطف الحلو»

وعاد المطرب رامى صبري للساحة الغنائية بالمشاركة في إحياء حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي، الذي أقيم هذا الأسبوع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم «رامي» مجموعة من أشهر أغنياته في أول ظهور له بعد فترة انقطاع قضاها حدادًا على شقيقه الراحل كريم صبرى.

المصرى اليوم

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