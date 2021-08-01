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أمانة الرياض تعلن: عودة فعالية سينما السيارات.. شاشات عملاقة في صالتي عرض
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:54 مساءً
رئيس بنك التصدير: 51% من مستفيدي خدماتنا منشآت صغيرة ومتوسطة
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:54 مساءً
فرحة أهل سهيلة فتحى عنانى ثانى الجمهورية مكفوفين .. اعرف مين بطل حياتها
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:53 مساءً
الرئيس السيسي يصدق على 5 قوانين جديدة (التفاصيل)
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:48 مساءً
«التعايش» يرصد جهود الأزهر لنشره بين الشعوب في معرض الإسكندرية للكتاب
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:48 مساءً
وزير التربية والتعليم عن دفعة 2021 من الثانوية العامة: «الدفعة التاريخية»
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:48 مساءً
محافظ قنا يبحث المشروعات المقترح تنفيذها من متحصلات قانون التصالح
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:47 مساءً
قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد القوصي رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:47 مساءً
عضو بـ «غرفة القاهرة» يحذر من أزمة وشيكة في السكر (تفاصيل)
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:47 مساءً
«أبو جبل» بعد الفوز على دجلة: الحمد لله
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السودان ترحب بالمبادرة الجزائرية بشأن سد النهضة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 01 أغسطس 2021 07:44 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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