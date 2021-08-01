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المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية»

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المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية» المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية»

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عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأحد، اجتماعا مع اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، لمتابعة الاجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

وأشار عبدالعال ورئيس اللجنة إلى أنه تم عمل كشف لجميع مرافق البنية التحتية للمنطقة( مياه وصرف وكهرباء وتليفونات ) عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق تمهيدا لتطويرها.

وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أي عقبات .

وأكد أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين .

المصرى اليوم

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