سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء

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قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن بيان القوات المسلحة اليوم حول مقتل 89 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة تأكيد على استمرار القوات المسلحة في تأمين الحدود.

وأضاف «فرج» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن القوات المسلحة مازالت مصرة على مكافحة الإرهاب بعد حالة من الكمون في صفوف العناصر الإرهابية.

وتابع أنه بعد مرحلة الكمون من الوارد أن تتم عمليتين صغيرتين لإثبات وجودهم مشيرا إلى وجود أجهزة لاسلكي وطيارة درون ضمن المضبوطات يؤكد أن الإرهابيين يواصلون السعي لاستقدام المعدات الحديثة، مؤكدًا أن ما تم إعلانه من ضبط مزارع مخدرات يأتي في إطار التمويل الذي تحتاجه العاصر الإرهابية في ظل تجفيف مصادر التمويل الأخرى.