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موقف تاريخي.. قطري يطلب تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي..

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موقف تاريخي.. قطري يطلب تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي..فيديو موقف تاريخي.. قطري يطلب تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي..

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شهدت منافسات الوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020 مشهداً مؤثراً حيث طالب القطري معتز عيسي برشم من المنظمين تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي جيانماركو تامبيري.

واختتم كلاً من معتز عيسي (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) المنافسات بقفزات بلغ ارتفاعها 2.37 متر، بسجل خالي من المحاولات الفاشلة إلا عند محاولتهما تجاوز 2.39 متر.

وعرض منظم المسابقة على الثنائي قفزة جديدة لتحديد الفائز ولكن اللاعب القطري استفسر عن امكانية تقاسم المركز الاول وتتويجهما بالذهبية، وهو ما وافق عليه المسئول.

واحتفل القطري والإيطالي بالتتويج الاولمبي وسط فرحة عارمة ومشاركة من الموجودين داخل المنافسة، وتعد ذهبية معتز عيسي برشم هي الثانية في سجل قطر خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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