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مقتل شرطي وإصابة ضابط مرافقين لفرق شلل الأطفال في باكستان

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مقتل شرطي وإصابة ضابط مرافقين لفرق شلل الأطفال في باكستان مقتل شرطي وإصابة ضابط مرافقين لفرق شلل الأطفال في باكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية بأن مسلحين يستقلون دراجة نارية قتلوا شرطيا كان في طريقه إلى منزله، بعد بمرافقة فريق لتطعيم الأطفال ضد الشلل في بيشاور شمال غربي البلاد.

واستهدف قوات الشرطة التي توفر الأمن لفرق التطعيم ضد شلل الأطفال، انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق أثناء مرور سيارة تابعة للشرطة أثناء مرافقتها فريقا للتطعيم في منطقة لادا بمقاطعة جنوب وزيرستان، ما أدى إلى إصابة ضابط.

ولم يصب أي من أعضاء فرق التطعيم بأذى في كلا الهجومين ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما.

وأطلقت حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في 18 منطقة بالمقاطعة للقضاء على المرض بحلول نهاية العام.

ويستهدف المسلحون الباكستانيون فرق شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم بدعوى أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لمنع الأطفال من الإنجاب.

وقال أيمال خان المتحدث الإقليمي لبرنامج مكافحة شلل الأطفال، إن الهدف من الحملة التي تستغرق خمسة أيام هو تطعيم 3.7 مليون طفل.

المصرى اليوم

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