رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع نظيره البريطاني الهجوم على ناقلة قبالة عُمان

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قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان تحدث مع نظيره البريطاني اليوم الأحد بعد أن اتهمت لندن إيران بتنفيذ هجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل بريطاني وروماني.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي إن اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي ورئيس الأركان البريطاني نيك كارتر أجريا اتصالا هاتفيا "تناول مستجدات الأوضاع في المحيط والتحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى كما لم يأت على ذكر الهجوم الذي تعرضت له الناقلة ميرسر ستريت.