السودان: الخرطوم أمامها نصف متر وتصل للفيضان

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سجلت الخرطوم ارتفاعا في منسوب المياه بالنيل وصل إلى 16.04 متر، ليتبقى أمام العاصمة أقل من نصف متر حتى تصل إلى حد الفيضان، وهو المحدد بمنسوب 16.50 متر.

وطالبت السودان كافة المواطنين في كل القطاعات ضرورة أخذ الحيطة اللازمة، في حال وصول منسوب المياه إلى حد الفيضان.

حذر السودان من أن ارتفاع إيرادات المياه بصورة كبيرة جدا في النيل الأزرق، حيث بلغ منسوبه في محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 573 مليون متر مكعب، وأوضح السودان، في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السودانية «سونا» أنه من المتوقع أن تصل إيرادات النيل الأزرق خلال الأيام الثلاثة المقبلة إلى حوالي 600 مليون متر مكعب تقريبا.

ولفت إلى أن إيرادات نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ أيضا 385 مليون متر مكعب.

وجاء معدل التصريفات خلف السدود السودانية على النحو التالي: سد الروصيرص 586 مليون متر مكعب، وسد سنار 548 مليون متر مكعب، وسد جبل الأولياء 78 مليون متر مكعب، وسد خشم القربة 358 مليون متر مكعب، وسد مروي 560 مليون متر مكعب.

وناشد والي ولاية سنار المواطنين القاطنين على النيل الأزرق أخذ الحيطة والحذر، بعد ورود معلومات تقضي بارتفاع مناسيب النيل الأزرق، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية، وذلك تحسبا لأي فيضان، مؤكدا أن حكومته أمرت بمضاعفة العمل في كل من «كبري المالية وسقاي حريري وجنينة الحكومة»، بعد ارتفاع منسوب المياه في النيل، وذلك حتى لا ترتد إلى داخل مدينة «سنجة عبر مجاري التصريف».