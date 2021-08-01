على مدار الساعة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين

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لحماية رواد بيت الله الحرام من الفيروس والوقاية منه

كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام استعداداتها لموسم العمرة بأعمال التطهير والتعطير والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة للوقاية من فيروس كورونا.

ويقوم أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة بتطهير المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه (10) مرات يومياً باستخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات التي جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، وتُستخدم قرابة (٦٠٠٠٠) لتر يومياً من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، وكذلك قرابة ( 1200) لتر من المعطرات، وقرابة (470) معدة وآلة غسيل حديثة وآلة لتطهير وتعطير المسجد الحرام.

كما عزّزت الوكالة إجراءاتها الاحترازية والوقائية في كل ما يختص بالتعقيم لحماية رواد بيت الله الحرام من الفيروس والوقاية منه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لتنفيذ الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزائرين، ومضاعفة التعقيم لمرافق المسجد الحرام ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات، إضافة إلى دعم منظومة التعقيم لدى الوكالة من خلال أكثر من (550) معدة ومضخة لتعقيم الأرضيات والحواجز ومقابض الأيادي وقرابة (500) صبانة إلكترونية تعمل بالاستشعار في جميع جنبات المسجد الحرام، مستخدمين فيها يومياً أكثر من (٢٠) ألف لتر من المعقمات صديقة البيئة التي اختيرت بعناية لخدمة بيت الله، كما تم توفير (١١) روبوتاً يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي و(٢٠) جهاز (بايوكير) للتعقيم باستخدام بالبخار الجاف و(٢٠) جهازاً للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد.