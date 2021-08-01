استشاري: مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر لا يحتاج إلى مكملات غذائية

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن المريض بعد إجراء عملية التحويل المصغر يستطيع أن يتناول قدر معقول من الطعام، والوصول إلى مرحلة الشبع، بدون التأثير بشكل سلبي على الوزن.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر لا يعاني من أعراض سلبية سواء في التخلص من الوزن، خلاف أنه لا يحتاج إلى مكملات غذائية، خلاف أنه يتخلص من كل المضاعفات الخاصة بمرض السمنة.

ولفت إلى أن التكميم عبارة عن تصغير معدة، وبالتالي قد يتمدد حجم المعدة عندما يقوم المريض يتناول قدر كبير من الحلويات، وهذا قد يؤدي إلى ظهر السكر مرة أخرى بعد اختفائه.