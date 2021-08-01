ضبط 780 كيلو أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

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تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الأحد، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل إحدى ثلاجات مدينة قويسنا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب تلك الثلاجة بعد التحفظ على المضبوطات.

وكلف الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بعمل حملة تفتيشية على أماكن بيع اللحوم والأسماك في مركز ومدينة قويسنا، وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق وتأمين أغذية سليمة للمواطنين.

ونجحت اللجنة في ضبط 780 كيلو أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة ووضع المضبوطات تحت تصرفها.