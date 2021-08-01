محافظ القاهرة: إنشاء منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة

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وقعت محافظة القاهرة، الأحد، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنفيذ منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة لتطوير العشوائيات، والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا، ليستفيد منها أهالي مناطق العشوائيات، في إطار سياسة الدولة للقضاء على هذه المناطق نهاية هذا العام.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن أعمال المنطقة الخدمية ستشمل إقامة مبنى الإسعاف، ومبنى البريد المصري، الحديقة، المسجد،مركز الشباب، نقطة الاطفاء، نقطة الشرطة ،الكنيسة والملاعب، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة ومتحضرة لكافة المواطنين، ومشاركة كافة جهات الدولة المصرية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن والعمل على القضاء على العشوائيات وان تعيش كافة الاجيال القادمة حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

يعد مشروع الخيالة أحد المدن التي تم أنشائها لهذا الغرض، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بها حوالي ٤٢ عمارة بواقع ٢٥٠٠ وحدة سكنية على مساحه ٤٠ فدان بكافة الخدمات بتكلفه ٨٥٣ مليون جنيه.