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«الداخلية» تُعلن ضبط السيدتين في « التنمر» بالحسين

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«الداخلية» تُعلن ضبط السيدتين في «فيديو التنمر» بالحسين «الداخلية» تُعلن ضبط السيدتين في « التنمر» بالحسين

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله من مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «تيك توك» بتعدى سيدتين على شخص في منطقة الحسين بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان، الأحد، إنه «فى إطار تكثيف جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تيك توك» لسيدتين تقومان بالتنمر على أحد الأشخاص، والتعدى عليه بالضرب بمنطقة الحسين بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

وأضافت الوزارة أنه «بإجراء التحريات وجمع المعلومات فقد توصلت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إلى تحديد مرتكبتى الواقعة، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدى بالضرب على الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه بقصد المُزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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