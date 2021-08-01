الرئيس الزامبي يقرر نشر قوات من الجيش لـ«مواجهة العنف قبل الانتخابات»

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اتخذ الرئيس الزامبي إدغار لونجو، اليوم الأحد، قرارا بنشر قوات الجيش، معللا بأنها لمواجهة العنف قبل الانتخابات.

وحسب بيان نشرته «رويترز» قال الرئيس الزامبي إدغار لونجو، إن زامبيا نشرت الجيش للحد من العنف السياسي المتصاعد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 12 أغسطس الجاري.

وأوضح لونجو أن الجيش والقوات الجوية معه سيقومان بمساعدة الشرطة في بسط الأمن قبيل الانتخابات.

وقال: «الحفاظ على القانون والنظام عمل روتيني يومي للشرطة، لكن في بعض الأحيان يحتاجون إلى مساعدة من أجنحة أمنية أخرى».

وأوضح إن الجيش سيضمن أيضا عدم التدخل في عمل مفوضية الانتخابات، التي ستكون مسؤولة عن إجراء الاقتراع.

وقال المتحدث الرئاسي أنتوني بواليا، إن حزب المعارضة الرئيسي، الحزب المتحد للتنمية الوطنية، لا يزال يدرس بيان لونغو.