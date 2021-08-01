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بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر

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بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر بريطانيا: من المرجح أن إيران هاجمت ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر

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قالت لندن اليوم الأحد، إن إيران هي على الأرجح من تقف وراء الهجوم الذي طال سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، مؤكدة أنه تعمل وشركاؤها الدوليين للرد بشكل

وقال بيان للخارجية البريطانية صدر اليوم الأحد «خلصت تقييمات المملكة المتحدة إلى أنه من المحتمل جدا أن تكون إيران قد هاجمت [السفينة] إم في ميرسر ستريت في المياه الدولية قبالة سلطنة عمان في 29 يوليو باستخدام واحدة أو أكثر من الطائرات بدون طيار».

وتابع البيان «تدين المملكة المتحدة الهجوم غير القانوني والقاسي على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، والذي أسفر عن مقتل مواطنين بريطاني وروماني».

وأردفت الخارجية البريطانية، «يجب على إيران إنهاء مثل هذه الهجمات، ويجب السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقًا للقانون الدولي».

ويوم الخميس الماضي، تعرضت سفينة «ميرسر ستريت» التابعة لشركة الشحن «زودياك» التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة».

فيما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في أعقاب الهجوم على السفينة الذي قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

المصرى اليوم

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