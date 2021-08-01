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مينديز يعرض رافا مير على برشلونة

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مينديز يعرض رافا مير على برشلونة مينديز يعرض رافا مير على برشلونة

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لا يزال اسم المهاجم الإسباني رافا مير يتداول بارتفاع. العروض التي قدمها مع هويسكا في الموسم الماضي ثم المستويات اللافتة مع الفريق الأولمبي الإسباني وأخرها ضد ساحل العاج، حيث سجل «هاتريك» ارسل فريق المدرب لويس دي لا فوينتي إلى نصف النهائي في أولمبياد طوكيو 2020.

المهاجم- الذي تعود ملكيته إلى نادي ولفرهامبتون- حاول البحث عن عروض جديدة في الأشهر الأخيرة، لدرجة أن وكيل أعماله، خورخي مينديز، عرضه على برشلونة. تم تقديم العرض الأول منذ أشهر، لكن في ذلك الوقت رفض برشلونة العرض.

لكن العمل الجيد المستمر للمهاجم الواعد جعل اسمه مرة أخرى خيارًا يجب أخذه بعين الاعتبار من قبل برشلونة، الذي يأمل في ايجاد نادي لكل من مارتن برايثويت وراي ماناج في الأيام المقبلة. وهو ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية.

يتمنى رافا مير العودة للدوري الإسباني حيث سجل 13 هدفًا في الدوري الموسم الماضي وثلاثة أهداف أخرى في كأس الملك. بالإضافة إلى ذلك، فإن ولفرهامبتون على استعداد لكسب المال من بيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في يونيو 2022.

مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للأندية الكبرى في أوروبا، فإن خيار رافا مير سيكون مثيرًا للإهتمام بالنسبة للعديد من الفرق التي ترغب في تعزيز مركز قلب الهجوم.

المصرى اليوم

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