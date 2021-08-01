الجيش اللبناني يُحذر بإطلاق النار تجاه أي مسلح

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أعلن الجيش اللبناني أن قواته ستقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في منطقة خلدة، بعد اندلاع اشتباك مسلح أثناء تشييع جنازة.

وأضاف الجيش في بيان على «تويتر»: وحدات الجيش المنتشرة في خلدة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

وقام شبان من عرب خلدة بإطلاق النار على موكب تشييع جثمان، القيادي بـ«حزب الله اللبناني»، على شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع.

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني، لفض الاشتباكات، في محاولة لوقف إطلاق النار.