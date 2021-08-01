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رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إلى محافظة المنوفية في زيارة لتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز الشهداء.

واستهل رئيس الوزراء زيارته بتفقد أعمال الصرف الصحي بقرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ المنوفية.

ويتفقد مدبولي أعمال توسعات محطة مياة دناصور بمركز الشهداء بزيادة قدرتها نحو 5 آلاف م3/ يوم لتصل إلى 15 ألف م3/ يوم، لتستوعب 3 قرى جديدة وهى عمروس وأبوكلس ودنشواي.

يذكر أن عدد القرى التي يتم تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بها في محافظة المنوفية، 27 قرية بمركز الشهداء و54 قرية بمركز أشمون، بإجمالي 81 قرية.

المصرى اليوم

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