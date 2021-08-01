تجنب هذه المنبهات لإنقاص وزنك في مدة أسرع

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية، إنها اطلقت حملتها لمحاربة السمنة للأطفال خاصة ان افضل طريق للتصدي للسمنة هو الاهتمام ب النشء وتغذيتهم بطريقة صحيحة تجنبا للسمنة في مراحل المراهقة والشباب.

وأضافت «سهيل»، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الأم هي المصدر الرئيسي لتغذية أطفالها داخل الأسرة منذ قديم الأزل، لافتة إلى أن طرق التغذية الحالية أصبحت خاطئة بشكل كبير خاصة مع استبدال الخضروات والفواكه ب المقليات والأطعمة الجاهزة للأطفال .

وأشارت إلى أن التغذية السليمة تشير بدورها إلى العناية ب تناول الوجبات الصحية السليمة شاملة الخضروات والفواكه بالإضافة لتجنب تناول المنبهات من الشاي والقهوة والبعد عن السهر والنوم مبكرا خاصة للأطفال وذلك لتقوية المناعة .