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نشر بنك مصر تفاصيل جميع الشهادات والودائع وحسابات التوفير والفوائد أو العائد المستحق لها، من العملة المحلية «الجنيه» والعملات الأجنبية, المتوفرة في بنك مصر، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم 1 أغسطس 2021، وذلك على جميع الشهادات والحسابات الجديدة التي تصدر منذ ذلك التاريخ.

1- شهادات الإدخار بالعملة المحلية:

أولا-انواع شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصرى

1. شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 7 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

4. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد متغير يصرف كل شهر

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

5. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

6. شهادة امان المصريين

تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة

مدة الشهادة: 3 سنوات

تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة

يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة

تمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة

إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10،000 جم

كل 500 جم تمثل فرصة للفوز في السحب

لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى

يمكن استراداد الشهادة في أي وقت

ثانياً- شهادات الادخار بالعملات الأجنبية :

1. شهادة الثبات بالدولار الامريكى / اليورو

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية

مدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي / يورو ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 3 شهور

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات

2. شهادات الادخار ذات العائد المتغير بالدولار الأمريكي / اليورو / الجنيه الإسترليني

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار أمريكي / 500 يورو / 300 جنيه إسترليني ومضاعفات المبلغ

معدل عائد متغير يصرف كل 6 شهور

يمكن استرداد الشهادة في أي وقت وبكامل قيمتها

3. شهادة الاختيار بالدولار الأمريكي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية

مدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنوات

القيمة الاسمية للشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة

معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات

4. شهادات بلادى

خصائص الشهادة

يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الاجنبية المختلفة (دولار امريكى- يورو- دولار استرالى- جنيه استرلينى) إلى حساب العميل خارج مصر اذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.

عدم تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر

يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الالكترونى الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى.

شهادة بلادي بالدولار الامريكى

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج

مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة

يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات

شهادة بلادي باليورو

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج

مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة

يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات

شهادة بلادى بالدولار الاسترالى

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج

مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار استرالي ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة

يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات

شهادة بلادى بالجنيه الاسترلينى

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج

مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 جنيه استرليني ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة

يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات

ثالثا: حسابات الودائع

بالعملة المحلية:

يقوم البنك بفتح حسابات ودائع لأجل ثابت وبإخطار سابق لمدة تتراوح ما بين 7 أيام وسبعة سنوات.

يمكن استرداد الوديعة كلها في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق مع الحصول على عائد عن فترة الإيداع الفعلي وفقاً لمعدل الاسترداد الساري بالبنك.

عند استحقاق الوديعة يتم قيد العائد بالحساب الجاري أو حساب التوفير أو تعليته على أصل الوديعة حسب رغبة العميل.

يمكن الاقتراض بضمان الودائع وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.

بالعملة الأجنبية:

يقدم بنك مصر مجموعة من الودائع بالعملات الأجنبية ذات آجال مختلفة بما يتناسب ورغبات عملائه.

يعلى العائد على الوديعة أو يتم إضافته لحساب العميل (جارى / توفير) بناء على رغبته.

عند استرداد الوديعة قبل ميعاد الاستحقاق يصرف العائد عن فترة الإيداع الفعلي للوديعة.

يمكن إنشاء ودائع للقصر أو الغير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبنك

أسعار الفوائد أو عائد شهادات بنك مصر بالعملة المحلية والاجنبية

رابعا: حسابات التوفير

يمكنك فتح الحساب بحد أدنى 1500 ​جنيه ​مصري

مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)

إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق

إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حسابك

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص

اجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

امكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7

إمكانية اصدار كافة أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفير

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصماً من الحساب

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءاً على رغبتك​



- أسعار الفائدة أو العائد على جميع شهادات الادخار والودائع وحسابات بنك مصر بالعملة المحلية والاجنبية والتي يبدأ تطبيقها اليوم 1 أغسطس 2021

* تطبق الشروط والاحكام