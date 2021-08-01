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أعلنت وزارتا التعليم والصحة في السعودية أنه يشترط على جميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم (12 عاماً) وأكثر، بالحصول على جرعتين من لقاح كورونا لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي 1443هـ.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك، إن التشديد الأخير يأتي "استعدادا للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، وحفاظا على سلامة المجتمع التعليمي".

وأكدت الوزارتان على ضرورة تلقي اللقاح كاملا لجميع الطلاب والطالبات فوق (12 عاماً)، والعاملين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحث البيان الفئات المشمولة على الإسراع بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، "لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021"، وذلك لإتاحة فرصة ثلاثة أسابيع فاصلة بينهما.

وتعهدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي مايو، أكدت وزارة التعليم أنها أقرت بعد اتفاقها مع وزارة الصحة خطة عودة التعليم، والتي تتضمن أربع نقاط أساسية، لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.

وقالت السلطات إنه سيتم التأكد من هذا الأمر باستخدام تطبيقات «توكلنا» و«تباعدنا».